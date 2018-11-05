Известный ингушский телеведущий погиб в ДТП с грузовиком в Назрани

Телеведущий телерадиокомпании "Ингушетия", автор юмористического шоу "Прайм тайм" Руслан Чахкиев погиб в ДТП с мусоровозом в городе Назрани сегодня ночью. Об этом сообщает НТРК "Ингушетия".

Вместе с журналистом погиб его 23-летний друг Ибрагим Евлоев. Молодые люди на Toyota Camry влетели в припаркованный впереди КамАЗ-мусоровоз. Причины ДТП выясняются, однако, по словам очевидцев, на большегрузе отсутствовали стоп-сигналы, мигалка и световозвращающие элементы.