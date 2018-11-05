В Израиле пообещали не допустить повторения трагедии, подобной крушению Ил-20

По словам представителя израильского МИД, страна прикладывала усилия к созданию механизма военной кооперации против подобных атак.

Израиль пообещал сделать всё возможное, чтобы не допустить повторения трагедии, подобной той ситуации, когда сбили российский самолёт Ил-20. Об этом заявил журналистам директор 1-го евразийского отдела МИД Израиля Яков Ливне.

— В будущем важно делать всё, чтобы такие трагедии не повторялись. Мы будем делать всё возможное с нашей стороны для этого, — сказал Ливне.

По его словам, израильская сторона относится к случившемуся как к трагедии. Страна создавала механизм взаимодействия между военными в целях избежания подобных атак.

Напомним, 17 сентября вечером пропала связь с российским Ил-20. В Минобороны России заявили, что израильские лётчики подставили его под удар сирийских средств ПВО, в результате чего Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибло 15 российских военнослужащих. Минобороны России расценило действия Израиля как враждебные.

В сентябре в МИД рассказали о постоянном контакте с Израилем по сбитому Ил-20.