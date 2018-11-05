Под антииранские санкции США попал зарегистрированный в России банк

Российское акционерное общество "Мир бизнес банк" попал под действие антииранских санкций США, которые вступили в силу 5 ноября. Как сообщает Минфин США, причиной этого является то, что акционером компании является иранская финансовая организация "Банк Мелли Иран" (Bank Melli).

Отмечается, что под санкции подпадают все компании, которые принадлежат или контролируются Bank Melli и его "дочками". Все данные организации обвиняются Вашингтоном в помощи Тегерану в финансировании "дестабилизирующей деятельности".

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран намерен обойти санкции США и заставить "пожалеть" американскую сторону о введённых ограничениях.