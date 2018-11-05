СК завёл уголовное дело после гибели двух человек при обрушении моста в ХМАО

После гибели двух рабочих при обрушении моста в ХМАО возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

По данным управления, ЧП произошло во время демонтажа выведенного из эксплуатации моста сотрудниками фирмы "Мостоотряд-29" АО "Мостострой-11". В ходе работ конструкция рухнула, 9 человек были ранены. Двое из них от полученных травм скончались на месте.

Ранее Лайф публиковал фото с места трагедии. На кадрах видно, что рухнувшей конструкцией практически раздавило кран.