На призывные участки пришли лишь 8% будущих солдат, более 23 тысяч предпочли скрываться.

В Киеве отмечают крайне низкую явку призывников. В рамках нынешней кампании на участки явилось добровольно только 8% призывников. Об этом рассказал столичный военный комиссар Сергей Клявлин.

— Граждане, жители Киева как не обращались в военные комиссариаты, так и не обращаются, то есть мы их разыскиваем с помощью органов Национальной полиции и уже тогда доставляем в призывные участки, где определяется их дальнейшая судьба как призывников, — рассказал Клявлин.

По его словам, при помощи полиции удалось довести долю отправленных в армию призывников до 40%. Остальные 23 424 человека продолжают скрываться. Призывная кампания будет продлена до декабря.

Напомним, ранее в ЛНР сравнили состояние украинской армии с сюжетом "Мёртвых душ".