В Подмосковье школьник спас жизнь тонувшей в бассейне девочке

Мальчик вытащил пострадавшую со дна, после чего ей оказали первую медицинскую помощь.

Ученик третьего класса Родион Воронов из городского округа Протвино в Подмосковье спас тонущую пятилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Московской области.

Инцидент произошёл в Серпуховском районе в бассейне спа-центра при отеле.

— 9-летний Родион, мгновенно сориентировавшись, нырнул под воду, обнаружил девочку на дне бассейна в обездвиженном состоянии и поднял её на поверхность, — говорится в сообщении.

Родители маленького героя помогли ему достать девочку из воды, после чего оказали ей первую медпомощь и передали сотрудникам скорой помощи.

Сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона отметили быстрые и мужественные действия Родиона и членов его семьи.

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