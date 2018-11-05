Помпео назвал страны, выведенные из-под иранских санкций

По словам госсекретаря США, два субъекта из указанного списка уже полностью прекратили импортировать иранскую нефть.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал страны и территории, временно выведенные из-под иранских санкций. Это:

Греция;

Индия;

Италия;

Турция;

Республика Корея;

Япония;

Китай;

Тайвань, являющийся частью КНР.

— Каждая из этих стран уже продемонстрировала значительное снижение закупок иранской нефти в течение последних шести месяцев, — добавил Помпео.

По словам госсекретаря, два субъекта из указанного списка уже полностью прекратили импортировать иранскую нефть и не будут покупать её во время действия санкций. Из-под антииранских санкций также вывели АЭС "Бушер" и два других ядерных проекта в стране.

Помпео рассказал, что более 20 стран по всему миру уже выполнили это требование Вашингтона и свели к нулю свой импорт иранской нефти. Таким образом, с мая Тегеран потерял более $2,5 млрд в доходах от продажи нефти.

Как писал Лайф, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран намерен обойти санкции США и заставить "пожалеть" американскую сторону о введённых ограничениях.