Помпео назвал страны, выведенные из-под иранских санкций

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Помпео назвал страны, выведенные из-под иранских санкций

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Фото: © Flickr/Lane Pearmen

По словам госсекретаря США, два субъекта из указанного списка уже полностью прекратили импортировать иранскую нефть.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал страны и территории, временно выведенные из-под иранских санкций. Это:

  • Греция;
  • Индия;
  • Италия;
  • Турция;
  • Республика Корея;
  • Япония;
  • Китай;
  • Тайвань, являющийся частью КНР.

— Каждая из этих стран уже продемонстрировала значительное снижение закупок иранской нефти в течение последних шести месяцев, — добавил Помпео.

По словам госсекретаря, два субъекта из указанного списка уже полностью прекратили импортировать иранскую нефть и не будут покупать её во время действия санкций. Из-под антииранских санкций также вывели АЭС "Бушер" и два других ядерных проекта в стране.

Помпео рассказал, что более 20 стран по всему миру уже выполнили это требование Вашингтона и свели к нулю свой импорт иранской нефти. Таким образом, с мая Тегеран потерял более $2,5 млрд в доходах от продажи нефти.

Как писал Лайф, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран намерен обойти санкции США и заставить "пожалеть" американскую сторону о введённых ограничениях.

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