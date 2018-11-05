Помпео назвал страны, выведенные из-под иранских санкций

Госсекретарь США Майк Помпео назвал страны и территории, временно выведенные из-под иранских санкций. Это:
- Греция;
- Индия;
- Италия;
- Турция;
- Республика Корея;
- Япония;
- Китай;
- Тайвань, являющийся частью КНР.
— Каждая из этих стран уже продемонстрировала значительное снижение закупок иранской нефти в течение последних шести месяцев, — добавил Помпео.
По словам госсекретаря, два субъекта из указанного списка уже полностью прекратили импортировать иранскую нефть и не будут покупать её во время действия санкций. Из-под антииранских санкций также вывели АЭС "Бушер" и два других ядерных проекта в стране.
Помпео рассказал, что более 20 стран по всему миру уже выполнили это требование Вашингтона и свели к нулю свой импорт иранской нефти. Таким образом, с мая Тегеран потерял более $2,5 млрд в доходах от продажи нефти.
Как писал Лайф, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран намерен обойти санкции США и заставить "пожалеть" американскую сторону о введённых ограничениях.
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