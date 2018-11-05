"Это не смешно". Помпео оценил битву мемов между Трампом и иранским генералом

Дипломат посчитал, что вокруг фото американского президента в духе знаменитой саги слишком много шума.

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал битву мемов в стиле "Игры престолов" между американским президентом Дональдом Трампом и командующим элитным спецподразделением Ирана, генерал-майором Касемом Сулеймани.

На вопрос об уместности подобной отсылки Трампа к сериалу в ситуации с санкциями Помпео заявил, что "Иран представляет угрозу США" и в Вашингтоне "намерены это остановить". Глава Госдепа посчитал, что вокруг фото Трампа в духе знаменитой саги слишком много шума.

— Касем Сулеймани отреагировал. И я не видел, чтобы кто-то из вас (журналистов) это прокомментировал. На руках этого человека американская кровь... И это не смешно, — сказал Помпео на брифинге.

Он добавил, что предпринимаемые Ираном действия касаются очень серьёзных вопросов, которые влияют на всю Европу, Ближний Восток и весь мир.

Напомним, Трамп опубликовал в "Твиттере" мем с отсылкой к слогану "Игры престолов" "зима близко" — собственное фото с надписью "санкции близко" и датой "5 ноября" — день, когда вступают в силу американские санкции против Ирана. Пост сразу породил десятки мемов в Интернете и не остался незамеченным Тегераном. Иранский генерал-майор Касем Сулеймани, командующий специальным подразделением "Эль-Кудс", опубликовал фото в аналогичном стиле с подписью "Я выстою против тебя".