Захвативший заложников в Италии преступник сдался полиции

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Захвативший заложников в Италии преступник сдался полиции

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Фото: Gazzetta di reggio

Преступник, захвативший заложников в итальянском городе Пьеве-Модолена, сдался полиции. Об этом сообщает издание Gazzetta di reggio. После того как мужчина примерно в 9 утра ворвался в отделение почты с ножом, он на протяжении семи часов удерживал там заложников.

Как ранее писал Лайф, 55-летний Франческо Амато на днях был приговорён к 19 годам тюрьмы, но сбежал. Он требовал встречи с министром внутренних дел Италии, а также главой Минобороны и вице-премьером страны. С заложниками всё в порядке.

<p>Видео: Gazzetta di reggio</p>

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