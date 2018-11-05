Медведев посоветовал китайцам читать Шолохова и Достоевского

Премьер отметил, что российская классическая литература "действительно в чём-то уникальна".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев порекомендовал китайцам почитать книги Михаила Шолохова, отвечая на вопрос пользователя Тихий Дон во время онлайн-конференции в Шанхае. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Но, конечно, классическая русская литература занимает особое место в сокровищнице человеческой мысли. Я имею в виду и произведения Достоевского, Толстого, Чехова, Бунина, Куприна, — сказал Медведев.

По его словам, каждое произведение данных авторов не просто по-прежнему актуально, но "представляет собой шедевр развития человеческой мысли". Премьер подчеркнул, что в первую очередь следует ознакомиться с романами "Война и мир", "Преступление и наказание" и с короткими рассказами Чехова.

Как ранее писал Лайф, российский премьер прибыл в Китай с трёхдневным официальным визитом. Ранее Медведев рассказал, что поддерживает физическую форму, занимаясь плаванием, бадминтоном, лыжами.