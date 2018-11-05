Бывший самолёт Лукашенко выставили на аукцион за $2 млн

Последний полёт в качестве борта № 1 воздушное судно совершило в сентябре 2016 года.

Самолёт Ту-154М, который ранее использовался президентом Белоруссии Александром Лукашенко, выставлен на торги. Начальная цена экс-борта № 1 — 4,292 млн белорусских рублей (около $2 млн). Как пишут "Белновости", торги должны состояться 5 декабря.

Лукашенко летал на этом самолёте в середине 2010-х годов. Последний полёт в качестве борта № 1 Ту-154М совершил в сентябре 2016 года, когда белорусский лидер посетил с официальным визитом Китай.

Отметим, что вместо традиционного для самолётов авиакомпании "Белавиа" голубого цвета воздушное судно окрашено в цвета национального флага — красный и зелёный. На хвосте изображён герб Белоруссии. Ту-154М был выпущен в 1995 году.