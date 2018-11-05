На втором месте рейтинга — Франция, после которой следует Великобритания. На 10-м месте — Украина.

Российская армия признана самой сильной в Европе по версии журнала Business Insider. Всего в списке 25 государств, которые оценивали по численности военнослужащих, техники и авиации, а также оборонным бюджетам.

По информации журнала, у России более 3,5 млн военных, почти четыре тыс. самолётов, более 20 тыс. танков и более 350 кораблей, а оборонный бюджет России издание оценило в $47 млрд.

На втором месте Франция с более чем 388 тыс. военных, а также более чем 1,2 тыс. самолётов. При этом бюджет французской оборонной сферы составляет $40 млрд. В топ-3 — Великобритания с 279 тыс. военнослужащих, 800 самолётов и $50 млрд оборонного бюджета.

Топ-10 выглядит следующим образом:

Россия; Франция; Великобритания; Турция; Германия; Италия; Испания; Польша; Греция; Украина.

На 25-м месте — Бельгия, на страже которой более 38 тыс. военных, а оборонный бюджет страны превышает $5 млрд.