В Геленджике перевернулось около 20 лодок во время парусной регаты

Как отмечается, стихия накрыла побережье через пять минут после того, как был дан старт.

В Геленджике во время детской парусной регаты перевернулось порядка 20 лодок. Пострадавших нет. Об этом сообщил президент Федерации парусного спорта Краснодарского края Сергей Захаров в беседе с корреспондентом ТАСС.

— Был шквал, лодки перевернулись, дети некоторые не справились. Но в данный момент все на берегу. Сейчас проверяем, проведём перекличку. Дети от девяти лет. Лодок 20, наверное, — сказал Захаров.

Как сообщили в оргкомитете мероприятия, в течение первых пяти минут после старта регаты поднялся сильный ветер.

Согласно экстренным службам Геленджика, большинство участников соревнования сами добрались до берега, десяти суднам не удалось вернуться. Четверых госпитализировали с переохлаждением.

Вице-президент Федерации парусного спорта Краснодарского края Сергей Старков рассказал ТАСС, что соревнования продолжатся, когда улучшится погода.