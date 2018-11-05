В Геленджике перевернулось около 20 лодок во время парусной регаты

В Геленджике во время детской парусной регаты перевернулось порядка 20 лодок. Пострадавших нет. Об этом сообщил президент Федерации парусного спорта Краснодарского края Сергей Захаров в беседе с корреспондентом ТАСС.
— Был шквал, лодки перевернулись, дети некоторые не справились. Но в данный момент все на берегу. Сейчас проверяем, проведём перекличку. Дети от девяти лет. Лодок 20, наверное, — сказал Захаров.
Как сообщили в оргкомитете мероприятия, в течение первых пяти минут после старта регаты поднялся сильный ветер.
Согласно экстренным службам Геленджика, большинство участников соревнования сами добрались до берега, десяти суднам не удалось вернуться. Четверых госпитализировали с переохлаждением.
Вице-президент Федерации парусного спорта Краснодарского края Сергей Старков рассказал ТАСС, что соревнования продолжатся, когда улучшится погода.
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