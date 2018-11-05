В Израиле заявили о прекращении боевых вылетов в Сирию после появления там С-300

Поставка ракетных комплексов Дамаску стала ответом Москвы на крушение в САР российского Ил-20 с 15 военными на борту.

Израильская авиация не совершала боевых вылетов в сторону Сирии после появления в республике российских комплексов С-300. Об этом заявила журналистам израильский депутат, член комиссии кнессета по внешней политике и обороне Ксения Светлова.

— С тех пор как Сирии была поставлена система С-300, не было ни одного вылета. С-300 — вещь, которая изменила баланс сил в регионе, — подчеркнула она.

Напомним, поставка С-300 стала ответной мерой Москвы на крушение в Сирии российского Ил-20 с 15 военными на борту. В Минобороны РФ заявили, что израильские лётчики подставили самолёт под удар сирийских средств ПВО. В начале октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что четыре установки С-300 поставлены в республику, местных военных научат ими управлять за три месяца.