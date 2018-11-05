МЧС экстренно предупредило москвичей о густом тумане

Густой туман сегодня вечером опустится на Москву и область, из-за чего видимость местами понизится до 50 метров. Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях распространило ГУ МЧС России по региону.

— Вечером 5 ноября с сохранением до 10:00 6 ноября в Москве местами сохранится туман с видимостью 200–500 метров, местами до 50 метров, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что аналогичные погодные условия ожидаются в Московской области. В связи с туманом пешеходов призвали быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителей строго соблюдать ПДД.