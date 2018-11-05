"Полное разочарование". Активистку шокировали слова уральской чиновницы о детях

Евгения Ковалёва, председатель общешкольного родительского комитета посёлка Левиха, которая получила "жёсткий" ответ от уральской чиновницы по поводу не нужных государству детей, рассказала подробно детали их разговора.
— Глацких мне ответила ровно так, как на видео. Это не была вырванная из контекста фраза, — объяснила Евгения изданию URA.RU.
Женщина утверждает, что это был прямой ответ на прямой вопрос. Евгения Ковалёва предложила Глацких предусмотреть в госбюджете средства на развитие талантливых детей, в частности на участие в конкурсах и мероприятиях.
Ответ чиновницы очень разочаровал Евгению. Она уже не верит, что в будущем ситуация может как-то поменяться, даже если на место Глацких придёт другой человек.
— Мы просили о том, чтобы власти помогали талантливым детям, и теперь произошло полное разочарование от случившегося, — говорит Евгения Ковалёва.
Напомним, в Росмолодёжи признали крайне некорректными слова уральской чиновницы в адрес детей о том, что государство не просило рожать их. Представитель ведомства подчеркнул, что именно государство в первую очередь заинтересовано в росте рождаемости. Сама же Глацких заявляла, что публикации СМИ о её высказывании — клевета и её слова якобы вырваны из контекста.
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