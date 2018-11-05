"Полное разочарование". Активистку шокировали слова уральской чиновницы о детях

Женщина рассказала подробности встречи с директором Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольгой Глацких.

Евгения Ковалёва, председатель общешкольного родительского комитета посёлка Левиха, которая получила "жёсткий" ответ от уральской чиновницы по поводу не нужных государству детей, рассказала подробно детали их разговора.

— Глацких мне ответила ровно так, как на видео. Это не была вырванная из контекста фраза, — объяснила Евгения изданию URA.RU.

Женщина утверждает, что это был прямой ответ на прямой вопрос. Евгения Ковалёва предложила Глацких предусмотреть в госбюджете средства на развитие талантливых детей, в частности на участие в конкурсах и мероприятиях.

Ответ чиновницы очень разочаровал Евгению. Она уже не верит, что в будущем ситуация может как-то поменяться, даже если на место Глацких придёт другой человек.

— Мы просили о том, чтобы власти помогали талантливым детям, и теперь произошло полное разочарование от случившегося, — говорит Евгения Ковалёва.

Напомним, в Росмолодёжи признали крайне некорректными слова уральской чиновницы в адрес детей о том, что государство не просило рожать их. Представитель ведомства подчеркнул, что именно государство в первую очередь заинтересовано в росте рождаемости. Сама же Глацких заявляла, что публикации СМИ о её высказывании — клевета и её слова якобы вырваны из контекста.