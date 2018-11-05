США пожаловались, что российский Су-27 "небезопасно перехватил" их самолёт

Экипаж EP-3 заявил о турбулентности в результате первого манёвра истребителя РФ и колебаниях после второго.

Командование Военно-морских сил США утверждает, что российский истребитель Су-27 "небезопасно перехватил" американский самолёт-разведчик EP-3 Aries над Чёрным морем.

— Это взаимодействие признано небезопасным из-за того, что Су-27 совершил скоростной пролёт непосредственно перед самолётом, подвергая риску пилотов и экипаж, — говорится в пресс-релизе.

Согласно утверждению ВМС США, после этого российский истребитель ещё раз пролетел вблизи EP-3 "с применением форсажа". По оценке американской стороны, продолжительность "перехвата" составила около 25 минут. Экипаж EP-3 заявил о турбулентности после первого манёвра Су-27 и колебаниях от второго.