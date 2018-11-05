Небензя заявил о продолжающейся подготовке боевиками провокации в Сирии

Дипломат назвал целью планируемой инсценировки с химоружием создание повода для очередных агрессивных действий в отношении Дамаска.

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что террористы совместно с якобы благотворительной организацией "Белые каски" продолжают готовить провокации с химоружием в Сирии. С таким заявлением дипломат выступил на заседании Совета Безопасности ООН.

— Террористические группировки в Сирии во взаимодействии с "Белыми касками" не прекращают приготовления к масштабным провокациям с применением отравляющих веществ, — подчеркнул Небензя.

Он уточнил, что, по данным Минобороны РФ, 27 октября боевики Исламской партии Туркестана* перебросили из Мааррет-эн-Нуумана 20 десятилитровых ёмкостей с хлором для планируемой инсценировки. Как пояснил Небензя, цель готовящейся провокации — "навесить клеймо нарушителя режима нераспространения на Сирию". Также боевики и "Белые каски", по словам дипломата, хотят "дать повод для новых агрессивных действий в отношении Дамаска и заклеймить позором Россию как якобы потворствующую "отвратительным преступлениям".

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.