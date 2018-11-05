Очень недоверчивый и умный. В Японии создали банкомат для борьбы с мошенниками

Как отмечается, устройство способно самостоятельно обучаться и принимать решения в зависимости от ситуации.

Компания Hitachi-Omron Terminal Solutions создала первый в Японии банкомат с искусственным интеллектом, рассчитанный на борьбу с мошенниками. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что у устройства есть несколько камер, которые не только ведут запись, но и анализируют внешность и поведение людей. Например, если клиент банкомата во время операции начнёт говорить по телефону, то система прервёт транзакцию и вывесит на мониторе соответствующе оповещение.

Банкомат имеет возможность самостоятельно обучаться и принимать решения в зависимости от ситуации.

Банкомат также откажет в оказании услуги, если на человеке будут надеты очки, маска или любой другой скрывающий лицо предмет.

Компания планирует модернизировать технологию и запустить банкоматы в коммерческое производство в 2019 году. Первые испытания уже прошли в центральной японской префектуре Айти.

— Новые функции банкомата сами по себе помогают предотвращать преступления. Мы считаем, что он очень эффективен в этом плане, — рассказал глава местной полиции.

Ранее в Сбербанке рассказали, когда полностью перейдут на бесконтактные банкоматы.