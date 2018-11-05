Четверо детей доставлены в больницу после ЧП на парусной регате в Геленджике

Сильный порывистый ветер перевернул около 20 лодок вскоре после начала соревнований.

Четверо детей были доставлены в больницу Геленджика с признаками переохлаждения после инцидента на ежегодной парусной регате. Об этом сообщает РИА "Новости".

ЧП произошло в районе 16:00 по местному времени. Сообщается, что вскоре после старта очень быстро начала портиться погода и поднялся сильный ветер. Из-за этого лодки с участниками, а это дети от 4 до 9 лет, начало уносить в открытое море и переворачивать.

Для их спасения были привлечены патрульные катера. Обошлось без жертв, но четверых пострадавших доставили в больницу с признаками переохлаждения. По словам врачей, в стационар их помещать не будут.