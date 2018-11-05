Суд обязал бывшего короля Бельгии пройти тест на отцовство

С иском обратилась Дельфина Боэль, которая может быть его внебрачной дочерью, а значит, претендовать на титул и привилегии монаршей семьи.

Апелляционный суд Брюсселя обязал бельгийского короля Альберта II в течение 3 месяцев пройти тест на отцовство в связи с заявлениями Дельфины Боэль о том, что он может быть её отцом. Несмотря на судебное обязательство, бывший король Бельгии может отказаться от теста. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, Дельфина Боэль пыталась добиться проведения теста на отцовство ещё 5 лет назад. Тогда Альберт II ещё не отрёкся от бельгийского престола в пользу своего сына и имел юридическую неприкосновенность. После отречения он сохранил свой титул, но стал уязвим для судебных разбирательств.

По неподтверждённым данным, Дельфина Боэль родилась, когда ещё принц Альберт встречался с баронессой Сибилл де Селис Лонгшам. Отношения продолжались 16 лет, но до сих пор Альберт II не хочет признавать эту связь. Мать Дельфины рассказала своей дочери об этом романе лишь в 18 лет, тогда она и узнала, что якобы её настоящий отец — король Альберт II , а не бывший муж баронессы Жак Боэль.