Судмедэксперты раскрыли причину смерти рэпера Мака Миллера

В отчёте коронера округа Лос-Анджелес указано, что рэпер умер из-за "случайной передозировки".

Бывший возлюбленный певицы Арианы Гранде 26-летний рэпер Мак Миллер скончался от передозировки смесью фентанила и кокаина. Об этом сообщает портал TMZ.

При токсикологической экспертизе в организме музыканта также был обнаружен алкоголь. В отчёте коронера округа Лос-Анджелес указано, что рэпер скончался от "случайной передозировки".

Как отмечается, ассистент музыканта нашёл его на кровати в бессознательном состоянии. Миллер в этот момент будто молился, сидя на коленях и опустив на них лицо.

Ассистент позвонил в службу спасения, заявив, что музыкант уже синий. На переносице рэпера была ссадина, а из одной ноздри шла кровь. Рядом с телом была найдена пустая бутылка из-под алкоголя. В ванной комнате были обнаружены таблетки, которые отпускаются по рецепту.

В доме были найдены ксанакс, оксикодон, гидрокодон и аддералл. Отмечается, что количество каждого из найденных в доме препаратов по отдельности не обязательно приведёт к летальному исходу, однако микс из них стал причиной смерти Миллера.

Ранее уже сообщалось, что после расставания с певицей Арианой Гранде у Мака Миллера были проблемы с наркотиками.