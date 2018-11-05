У Вестминстерского дворца обнаружен подозрительный предмет

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У Вестминстерского дворца обнаружен подозрительный предмет

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Фото: © flickr/Martin Addison

В центре Лондона ограничено движение на площади у Вестминстерского дворца и на улице Уайтхолл из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщает полиция города в "Твиттере".

Кроме того, правоохранители закрыли несколько выходов со станции метро "Вестминстер". Подозрительный предмет был обнаружен на улице Короля Чарльза. На месте работают поисковые собаки, несколько улиц оцеплены.

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