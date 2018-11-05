У Вестминстерского дворца обнаружен подозрительный предмет

В центре Лондона ограничено движение на площади у Вестминстерского дворца и на улице Уайтхолл из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщает полиция города в "Твиттере".

Due to an ongoing Police incident in Whitehall the closures have been now had to be extended to include Parliament Square #Westminster. — MPS Events (@MetPoliceEvents) November 5, 2018

Кроме того, правоохранители закрыли несколько выходов со станции метро "Вестминстер". Подозрительный предмет был обнаружен на улице Короля Чарльза. На месте работают поисковые собаки, несколько улиц оцеплены.