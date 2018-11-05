В Одессе неизвестные подожгли православный храм

Сначала группа поджигателей пыталась взломать входную дверь, но после неудачи решила сжечь колокольню.

В Одессе неизвестные пытались взломать входную дверь и сжечь часовню колокольню храма иконы Божией Матери при детском реабилитационном центре имени Януша Корчака. Об этом сообщается на сайте одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

В ночь с 4 на 5 ноября группа неизвестных пыталась поджечь колокольню храма и взломать входную дверь, однако благодаря бдительности охраны огонь был вовремя замечен и локализован. Поджигатели скрылись в неизвестном направлении.

Отмечается, что после инцидента священнослужители обратились в правоохранительные органы с просьбой принять меры по обеспечению безопасности святых мест.

Ранее стало известно, что на Украине радикалы забросали камнями автобус с прихожанами УПЦ.