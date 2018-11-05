Прощайте, неудачники! Выигравшая $198 млн в лотерею американка ушла с работы

Женщина решила не возвращаться на рабочее место, когда выиграла почти двести миллионов долларов.

Мать-одиночка Ларинн Уэст из небольшого городка в штате Айова выиграла в лотерее Powerball 198,1 млн долларов и решила уволиться с работы. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Известно, что женщине досталась только половина джекпота, который она решила забрать наличными. Другой выигрышный билет был куплен в Нью-Йорке, но информации о втором счастливчике пока нет.

— Когда вы выиграли, вы понимаете ответственность и влияние, которое можете оказать, и всё легкомыслие исчезает, — поделилась победительница.

51-летняя Уэст работала в организации, занимающейся медицинским страхованием. Она рассказала, что уволилась на прошлой неделе.

Ранее стало известно, что в США в лотерее разыграли джекпот, составляющий более 687 млн долларов.