Лавров считает, что Трамп действительно хочет улучшить отношения с Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что президент США Дональд Трамп действительно хочет улучшить атмосферу диалога с Россией и найти общий язык с Москвой по различным вопросам.

— Как в своих публичных комментариях, так и во время двусторонних контактов Дональд Трамп подтвердил своё намерение нормализовать отношения между Россией и Соединёнными Штатами, — заявил Лавров в интервью испанской газете El Pais.

Глава российского МИД назвал Трампа прагматичным лидером, для которого приоритетными остаются интересы США, однако который понимает, что "стабильное сотрудничество с Россией более выгодно для самих американцев, чем продолжение бесполезной конфронтации".

Он добавил, что Россия открыта для сотрудничества и поиска решения различных проблем в отношениях с США. Однако, по словам министра, совместной работе мешают внутриполитические неурядицы в США.

— Не секрет, что США сейчас проходят непростой этап внутреннего развития и это мешает нормальному взаимодействию. В вашингтонских политических разборках активно используется "российская карта", искусственно подогреваются русофобские настроения. Хочется надеяться, что американские элиты в какой-то момент разберутся между собой и их дрязги перестанут отравлять российско-американские связи, — отметил Лавров.