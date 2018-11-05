Сергей Лавров назвал состояние отношений России с ЕС ненормальным

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нынешнее состояние отношений с ЕС "не может считаться нормальным". Об этом он сказал в интервью испанской газете El Pais.

— Мифическая "российская угроза" навязывается европейцам по большей части извне. Основным раздражителем остаётся недальновидное решение Евросоюза ввести против России — по прямой указке Вашингтона — односторонние рестрикции. Примечательно, что сами американцы при этом убытков не несут, — отметил министр.

При этом он добавил, что деловые круги в Европе "наиболее близки к объективной оценке ситуации".