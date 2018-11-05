Лавров рассказал о потерях ЕС от антироссийских санкций

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью испанской газете El Pais назвал суммы ущерба, который несут страны ЕС от антироссийских санкций. По его словам, Россия готова отменить контрмеры, однако первый шаг в этом направлении должны сделать именно европейские политики.

— Цифры потерь государств Евросоюза от санкций называются различные. По некоторым оценкам, речь идёт о сумме, значительно превышающей 100 млрд евро, — отметил министр.

Лавров считает важным, чтобы понимание о необходимости отмены санкций пришло к европейским политикам, так как именно ЕС "пошёл на раскручивание санкционной спирали".

— Рассчитываем, что здравый смысл в итоге возьмёт верх. Ведь объективно санкции невыгодны ни России, ни Евросоюзу, — добавил глава российского МИД.