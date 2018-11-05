Трамп объявит имя нового постпреда США в ООН до конца этой недели

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Трамп объявит имя нового постпреда США в ООН до конца этой недели

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Одним из наиболее вероятных кандидатов считается нынешний представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Президент США Дональд Трамп объявил журналистам, что назовёт имя нового постоянного представителя США в ООН уже до конца этой недели. Об этом сообщает агентство Reuters.

Кресло представителя Соединённых Штатов в ООН пустует с 9 октября этого года после отставки Никки Хейли, которая занимала должность с 17 декабря 2017 года.

Известно, что американский лидер уже пригласил на это место Хизер Нойерт, пресс-секретаря Госдепартамента. Однако приняла она это предложение или нет, пока неизвестно.

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