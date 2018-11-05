Без Виктории. Spice Girls объявила о своём воссоединении и мировом турне

Британский поп-коллектив Spice Girls в очередной раз заявил о скором воссоединении и возобновлении концертной деятельности.

— Мы отправляемся в тур! Мы безумно рады сообщить о мировом турне Spice World. Билеты поступят в продажу в эту субботу (10 ноября) в 10:30 по местному времени (13:30 по Москве), — сообщает коллектив на своей странице в "Твиттере".

WE'RE GOING ON TOUR!!

We're incredibly excited to announce the Spice World tour. Tickets go on sale this Saturday at 10.30am ✌ #SpiceWorld2019 pic.twitter.com/2UEmJTPXzq — Spice Girls (@spicegirls) 5 ноября 2018 г.

О том, что группа воссоединится, СМИ писали и ранее, однако, судя по фотографиям в анонсе грядущего турне, коллектив соберётся без Виктории Бэкхем. Хотя ранее другая участница Spice Girls — Мелани Браун — заявляла, что вернут в коллектив несговорчивую Викторию.

История Spice Girls началась в 1994 году. Коллектив приобрёл мировую популярность через два года — их хит Wannabe попал на вершины музыкальных чартов. Группа распалась в 2000 году, потом воссоединялась дважды — в 2007 и 2008 годах, а также в 2012-м, когда выступала на закрытии летних Олимпийских игр в Лондоне.