Лавров рассказал, почему США объявили о выходе из ДРСМД перед выборами

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Лавров рассказал, почему США объявили о выходе из ДРСМД перед выборами

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский 

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью испанской газете El Pais рассказал, почему США объявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности перед выборами в Конгресс.

— Симптоматично, что республиканская администрация объявила о намерении выйти из Договора о РСМД именно накануне промежуточных выборов в Конгресс — 6 ноября. Видимо, не в последнюю очередь рассчитывала таким образом подкрепить позиции однопартийцев перед голосованием, — отметил Лавров.

По словам министра, подобные внутриполитические неурядицы в США осложняют совместную работу.

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