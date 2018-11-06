Калорийно, но полезно для талии. Учёные назвали продукт для похудения

Регулярное употребление разнообразных орехов может предотвратить набор веса и улучшить сердечно-сосудистую систему. К такому выводу пришли учёные Американской кардиологической ассоциации, изучив анкеты более 126 тысяч человек, не страдающих хроническими заболеваниями. Об исследовании врачей сообщает научный портал EurekAlert.

По версии специалистов, люди обманываются, обращая внимание на высокую калорийность орехов, и считают их нездоровой пищей. В итоге многолетние исследования показали, что мужчины и женщины, предпочитающие орехи в качестве альтернативы менее калорийным продуктам, набрали меньший вес.

— Добавление одной унции (чуть менее 30 г) орехов в ваш рацион вместо менее здоровой пищи — мяса, картофеля фри или сладких закусок — может помочь предотвратить медленное, постепенное увеличение веса... и уменьшить риск связанных с ожирением сердечно-сосудистых заболеваний, — говорят специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Ранее о пользе различных орехов для организма в своих исследованиях рассказывали учёные из Калифорнийского университета, а также из Университета Дикина в Австралии.