Лавров назвал главную причину разногласий Запада и России

Глава МИД отметил, что сильнее остальных антироссийскими настроениями подвержены элиты США, которые по-прежнему считают Америку мировым лидером.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что основная причина возникновения разногласий между Россией и Западом заключается в стремлении ряда западных государств сохранить за собой позицию лидеров на международной арене. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Pais.

— Основная причина заключается в стремлении ряда государств Запада... продолжать навязывать всем и повсюду свою волю и ценности, решать свои узкокорыстные проблемы за счёт других членов мирового сообщества, — цитирует его слова издание.

По словам главы МИД РФ, особенно сильны антироссийские настроения в американском истеблишменте, где "упорно отказываются признавать объективные реалии формирующегося полицентричного мироустройства".

Он также добавил, что в независимой политике России многие западные силы видят угрозу "американскому — в целом — западному глобальному доминированию". И поэтому пытаются влиять на ситуацию антироссийскими санкциями, наращивают военную активность вблизи российских границ, ведут масштабную информационную кампанию против России.

В конце диалога Сергей Лавров выразил надежду, что в западных столицах скоро осознают ошибочность этого пути, и отметил, что Россия была и будет открыта для сотрудничества.

Глава МИД также рассказал, сколько денег теряет Евросоюз от антироссийских санкций.