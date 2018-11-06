Лавров назвал главную причину разногласий Запада и России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что основная причина возникновения разногласий между Россией и Западом заключается в стремлении ряда западных государств сохранить за собой позицию лидеров на международной арене. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Pais.
— Основная причина заключается в стремлении ряда государств Запада... продолжать навязывать всем и повсюду свою волю и ценности, решать свои узкокорыстные проблемы за счёт других членов мирового сообщества, — цитирует его слова издание.
По словам главы МИД РФ, особенно сильны антироссийские настроения в американском истеблишменте, где "упорно отказываются признавать объективные реалии формирующегося полицентричного мироустройства".
Он также добавил, что в независимой политике России многие западные силы видят угрозу "американскому — в целом — западному глобальному доминированию". И поэтому пытаются влиять на ситуацию антироссийскими санкциями, наращивают военную активность вблизи российских границ, ведут масштабную информационную кампанию против России.
В конце диалога Сергей Лавров выразил надежду, что в западных столицах скоро осознают ошибочность этого пути, и отметил, что Россия была и будет открыта для сотрудничества.
Глава МИД также рассказал, сколько денег теряет Евросоюз от антироссийских санкций.
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