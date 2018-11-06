СК уточнил число пострадавших на регате в Геленджике

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СК уточнил число пострадавших на регате в Геленджике

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Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту опрокидывания судов на парусной регате в Геленджике. Согласно сведениям следователей, к медикам с травмами обратилось пять человек.

Ранее Лайф рассказывал, что из-за внезапного сильного ветра в акватории Чёрного моря недалеко от Геленджика опрокинулось несколько парусных лодок. Несколько детей, участвующих в регате, были доставлены в больницу с признаками переохлаждения.

После проверки Южное следственное управление на транспорте примет процессуальное решение.

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