СК уточнил число пострадавших на регате в Геленджике

Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту опрокидывания судов на парусной регате в Геленджике. Согласно сведениям следователей, к медикам с травмами обратилось пять человек.

Ранее Лайф рассказывал, что из-за внезапного сильного ветра в акватории Чёрного моря недалеко от Геленджика опрокинулось несколько парусных лодок. Несколько детей, участвующих в регате, были доставлены в больницу с признаками переохлаждения.

После проверки Южное следственное управление на транспорте примет процессуальное решение.