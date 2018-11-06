Правительство разрабатывает введение гибких акцизов на топливо

На встрече вице-премьера Дмитрия Козака и представителей нефтяных компаний было решено, что правительство проработает введение гибких акцизов на бензин. Срок поставлен до 1 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на протокол совещания.

В данный момент размер акцизов фиксирован и не зависит от цены на нефть на международных товарно-сырьевых биржах. Разработкой механизма плавающих ставок акцизов займётся сразу несколько ведомств: Минтранс, Минфин, Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба.

Новая мера должна стабилизировать цену на бензин на внутреннем рынке в долгосрочной перспективе.

Согласно заявлению Дмитрия Козака, нефтяные компании согласились на определённый объём крупных и мелких оптовых поставок нефтепродуктов, что позволит сохранить стоимость бензина на уровне июня 2018 года. Позднее представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус рассказал, что нефтяники выполнили свои обещания.