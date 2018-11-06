Соглашение о стабилизации на рынке топлива в России подпишут до 7 ноября

Соглашение о стабилизации ситуации на рынке топлива в России между Минэнерго, Федеральной антимонопольной службой и нефтяными компаниями должно быть подписано до 7 ноября, сообщает РИА "Новости".

Напомним, ранее Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ согласовали меры по стабилизации цен на топливном рынке. Они договорились о заморозке стоимости топлива до конца года. Это значит, что она останется на уровне июня 2018-го.

Также нефтяные компании взяли на себя обязательство сдерживать розничные цены с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года.