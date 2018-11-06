NBC и Fox News сняли с эфира оскорбительный ролик в поддержку Трампа

Также "Фейсбук" отказался продвигать видео среди своих пользователей, а в телекомпании CNN охарактеризовали его как "расистское".

Американские телеканалы NBC и Fox News не будут показывать рекламный ролик в поддержку Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года из-за оскорбительного содержания.

Ролик, о котором идёт речь, — это 30-секундное видео, авторы которого сравнивают "караван мигрантов", движущийся сейчас по Мексике в сторону США, с мексиканцем Луисом Бракамонтесом, который был осуждён за убийство двух полицейских в городе Сакраменто, штат Калифорния.

Руководство социальной сети "Фейсбук" также приняло меры против оскорбительного видео и заблокировало продвигающую рекламу, однако ролик по-прежнему доступен на официальной странице Дональда Трампа, где его посмотрели более миллиона раз.

Ранее Лайф писал, что Трампа дважды назвали "расистской свиньёй" в прямом эфире CNN.