Израиль пообещал уничтожить сирийские С-300 в случае поражения своих самолётов

Министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля Зеэв Элькин сообщил журналистам, что, если поставленные Россией Сирии комплексы С-300 нанесут удар по израильскому самолёту, они будут атакованы в ответ. Слова министра приводит ТАСС.

— Израиль на атаку своей территории и своих самолётов реагирует не международными демаршами, а практическими действиями, — заявил министр.

Зеэв Элькин уверен, что Россия несёт частичную ответственность за использование зенитно-ракетных комплексов, поставленных Сирии. Также он заявил, что С-300 имеет такой радиус поражения, что может ударить и по гражданскому самолёту даже над территорией Израиля.

— Сам факт размещения С-300 мы считаем большой ошибкой. Передача ракет в руки сирийцев опасна. Сирийские военные не всегда умеют правильно использовать переданную им технику. При неправильном использовании могут пострадать и гражданские самолёты, — цитирует агентство министра.

Москва приняла решение передать Дамаску комплексы С-300 после крушения 17 сентября в Сирии российского Ил-20. Самолёт был сбит сирийскими ЗРК С-200, но российское оборонное ведомство возложило вину за крушение на израильских военных, чьи самолёты совершали провокационные полёты вблизи Ил-20.