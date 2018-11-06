Названы регионы с самым доступным дизельным топливом

За девять месяцев 2018 года в целом по стране дизельное топливо подорожало более чем на 10%, в трёх регионах — более чем на 17%, и только на Чукотке цены не меняются с начала года.

Самое дешёвое дизельное топливо в России можно приобрести в Ингушетии и Чечне (40 рублей за литр), а самое дорогое — в Сахалинской области, на Камчатке, Чукотке, в Якутии и Магаданской области (более 50 рублей за литр), свидетельствуют результаты исследования РИА "Новости".

Среди лидеров по доступности дизельного топлива — Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва, где жители на среднюю зарплату могут купить более 1,5 тысячи литров. В первой двадцатке — преимущественно регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока (из-за высоких зарплат).

Из числа регионов Центральной России, если не считать Москву и Московскую область, самое доступное дизельное топливо — в Калужской области.

Самая низкая доступность дизельного топлива — в Дагестане (461 литр на среднюю зарплату), Алтайском крае (479 литров), Кабардино-Балкарии (487 литров). При этом уровень цен там ниже общероссийского.