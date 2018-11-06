Украинского депутата задержали в аэропорту Праги из-за фальшивых евро

Украинский депутат, заместитель лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко Андрей Лозовой был задержан в аэропорту Праги за попытку рассчитаться фальшивыми евро. Об этом сообщил Ляшко и подтвердил сам Лозовой.

— Андрей Лозовой стал жертвой валютных мошенников! В аэропорту он покупал подарок маме, но евро, которыми он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Их помощнику Лозового "обменяли" в одном из киевских обменников, — написал Ляшко в "Фейсбуке".

Он добавил, что мошенников ищет украинская полиция, потому что "обменник" после инцидента исчез.

Позднее сам Лозовой сообщил, что его уже освободили из пражского отделения полиции. Он подтвердил, что стал жертвой валютных аферистов, а задержали его потому, что в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми деньгами приравнивается к их изготовлению.

— Завезли в ближайшее отделение, восемь часов держали там. Но в конце концов разобрались, что я не совершал преступление, а, наоборот, стал жертвой мошенников, поэтому в производстве чешской полиции я указан как потерпевший, — объяснил нардеп.