За последние шесть лет Россия увеличила арсенал крылатых ракет в 30 раз

За последние шесть лет в российских вооружённых силах количество крылатых ракет увеличилось в 30 раз, сообщает официальное издание Вооружённых сил России "Красная звезда". Материал газеты посвящён шестилетней годовщине назначения Сергея Шойгу министром обороны РФ.

— Продолжаются серийные поставки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", подводных и надводных кораблей с ракетным комплексом "Калибр". В результате количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — более чем в 30 раз, — говорится в сообщении "Красной звезды".

Всё отечественное высокоточное оружие большой дальности уже доказало высокую эффективность и надёжность, в частности в ходе боевых действий в Сирии.

Чуть больше недели назад военные эксперты США причислили российские ракетные комплексы "Искандер" и гиперзвуковые комплексы "Кинжал" к списку потенциальных угроз для своих военных баз.