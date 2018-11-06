После обрушения домов в центре Марселя пропало без вести девять человек

После обрушения двух аварийных домов в центре Марселя девять человек числятся пропавшими без вести, сообщает издание La Provence со ссылкой на слова главы региона Прованс — Альпы — Лазурный берег Рено Мюзелье.
[en images ] L'intervention des @MarinsPompiers de @marseille rue d'Aubagne va se poursuivre toute la nuit. pic.twitter.com/O8bUSqwN4u— Marins-Pompiers (@MarinsPompiers) 5 ноября 2018 г.
По сведениям издания, в аварийные расселённые здания могли незаконно заехать люди. Если так и случилось на самом деле, пропавшие могут быть погребены под развалинами, которые разбирают бригады спасателей.
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