После обрушения домов в центре Марселя пропало без вести девять человек

После обрушения двух аварийных домов в центре Марселя девять человек числятся пропавшими без вести, сообщает издание La Provence со ссылкой на слова главы региона Прованс — Альпы — Лазурный берег Рено Мюзелье.

По сведениям издания, в аварийные расселённые здания могли незаконно заехать люди. Если так и случилось на самом деле, пропавшие могут быть погребены под развалинами, которые разбирают бригады спасателей.