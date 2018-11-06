После обрушения домов в центре Марселя пропало без вести девять человек

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После обрушения домов в центре Марселя пропало без вести девять человек

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После обрушения двух аварийных домов в центре Марселя девять человек числятся пропавшими без вести, сообщает издание La Provence со ссылкой на слова главы региона Прованс — Альпы — Лазурный берег Рено Мюзелье.

По сведениям издания, в аварийные расселённые здания могли незаконно заехать люди. Если так и случилось на самом деле, пропавшие могут быть погребены под развалинами, которые разбирают бригады спасателей.

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