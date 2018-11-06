Следователи начали проверку после взрыва газа в жилом доме в ЕАО

СУ СК РФ по Еврейской автономной области начало проверку по факту взрыва газа в жилом доме в посёлке Приамурском, сообщает РИА "Новости".

По последним данным, в результате пострадало пять человек, двое из них — хозяева квартиры, где произошёл взрыв. Также среди пострадавших один ребёнок.

Как стало известно Лайфу, повреждено около шести квартир, разрушены перекрытия. В данный момент пожар ликвидирован, ведётся разбор конструкций.