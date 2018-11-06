Названа причина смерти советницы мэра, которую облили кислотой на Украине

Согласно сведениям адвоката Маси Найем, облитая советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк скончалась от полиорганной недостаточности и химических ожогов.

— Причина смерти согласно врачебному свидетельству о смерти — полиорганная недостаточность; химические ожоги с повреждением 30–39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений, — написал Найем на своей странице в "Фейсбуке".

Адвокат добавил, что прощание с Гандзюк состоится в Херсоне в среду, 7 ноября, в 12:00.

Напомним, советнице мэра Херсона активистке и журналистке Екатерине Гандзюк плеснули в лицо кислотой в конце июля. Несколько месяцев она провела в больнице, но скончалась 4 ноября. Нападение на женщину квалифицировали как заказное убийство. Президент Украины Пётр Порошенко и Европейский союз призвали найти и наказать убийц активистки. По словам генпрокурора страны Юрия Луценко, расследование скоро будет завершено.