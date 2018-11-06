Трамп заявил, что уже выполнил больше обещаний, чем давал перед выборами

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Трамп заявил, что уже выполнил больше обещаний, чем давал перед выборами

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Фото © Flickr/ Darron Birgenheier

По его словам, он сделал даже те вещи, о которых не говорил во время предвыборной кампании.

Президент США Дональд Трамп выполнил больше обещаний, чем давал во время предвыборной кампании в 2016 году. Об этом он заявил на встрече со сторонниками в штате Огайо.

— В действительности я сдержал больше обещаний, чем сделал. Когда вы слышали такое заявление от политика? Может, никогда? Никогда! Не вижу смысла даже говорить об этом. Многие, многие вещи, — заявил он.

Ранее стало известно, что телеканалы NBC и Fox News сняли с эфира оскорбительный предвыборный ролик в поддержку Трампа.

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