Трамп заявил, что уже выполнил больше обещаний, чем давал перед выборами

По его словам, он сделал даже те вещи, о которых не говорил во время предвыборной кампании.

Президент США Дональд Трамп выполнил больше обещаний, чем давал во время предвыборной кампании в 2016 году. Об этом он заявил на встрече со сторонниками в штате Огайо.

Pres. Trump tells Ohio crowd, "I've actually kept more promises than I've made. When did you ever hear that from a politician?" https://t.co/k5nhMZp8bh pic.twitter.com/K55phFmY4h — ABC News (@ABC) November 5, 2018

— В действительности я сдержал больше обещаний, чем сделал. Когда вы слышали такое заявление от политика? Может, никогда? Никогда! Не вижу смысла даже говорить об этом. Многие, многие вещи, — заявил он.

Ранее стало известно, что телеканалы NBC и Fox News сняли с эфира оскорбительный предвыборный ролик в поддержку Трампа.