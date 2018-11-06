Не ми-ми-ми, а машина для убийств. Учёные назвали самую смертоносную кошку

Маленькую черноногую кошку, обитающую на юге Африки, создатели сериала Super Cats на кабельном американском канале PBS назвали самой смертоносной на планете. По количеству жертв она значительно обогнала льва и гепарда. О животном, о котором многие даже не слышали, создатели сериала рассказали научному изданию LiveScience.

Милый на вид зверёк имеет длину тела от 36 до 52 сантиметров, достигает в высоту всего 20 сантиметров, а весит от одного килограмма до трёх. Несмотря на габариты, черноногая кошка в своём естественном ареале выходит на охоту по ночам каждые 50 минут и за ночь убивает от 10 до 14 грызунов или мелких птиц.

— Небольшие хищники, такие как черноногая кошка, имеют ускоренный обмен веществ. И для его поддержания им нужно постоянно охотиться, — рассказал создателям сериала Люк Хантер, сотрудник международной организации по сохранению диких животных Panthera.

Черноногие кошки охотятся тремя способами. Первый способ специалисты назвали "быстрой охотой". Животное с шумом врывается в кусты, где могут пережидать ночь птицы или грызуны, и настигает в панике сбегающую добычу. Второй метод — тихое подкрадывание к потенциальной жертве. Третий способ учёные назвали "сидеть и ждать": кошка может затаиться неподвижно возле норы грызуна на несколько часов и настигнуть его, как только тот выберется наружу.

Конечно, черноногая кошка не представляет опасности для антилопы или газели, но в 60 процентах случаев её охота заканчивается успехом, что в три раза эффективнее охоты у львов, потому специалисты и назвали её "машиной для убийств".

Международный союз охраны природы относит черноногую кошку к "уязвимым" видам.