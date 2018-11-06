Минздрав назвал главные опасности для здоровья россиян

Более чем 50% россиян, прошедших диспансеризацию в 2018 году, необходимо наблюдение у врача. При этом основные факторы риска развития заболеваний у жителей страны — неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Об этом РИА "Новости" рассказали в Минздраве.

Наиболее часто у пациентов встречаются следующие факторы риска: неправильное питание — у 25% прошедших диспансеризацию, низкая физическая активность — у 18%, курение табака — у 12%.

Из числа впервые выявленных заболеваний на первом месте оказались болезни системы кровообращения — в ходе диспансеризации они выявляются у каждого 25-го россиянина.

В 2018 году обследование прошло почти 16 млн человек.