В США заявили об отсутствии взломов инфраструктуры для голосования

Спецслужбы США заявили, что у них нет данных о попытках взлома инфраструктуры для голосования на промежуточных выборах. Об этом говорится в заявлении глав ФБР, Минюста, Нацразведки и Министерства внутренней безопасности.

— На этот момент у нас нет указаний на взлом нашей национальной инфраструктуры для голосования, который мог бы помешать голосованию, изменить число голосов или подорвать возможность их подсчёта, — отмечается в сообщении.

Американцев при этом предупреждают, что попытки влиять на настроения общества со стороны иностранных сил могут продолжаться. Граждан США призвали сообщать о подозрительной деятельности и быть бдительными потребителями информации.

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 6 ноября.