От +22 до -33 градусов. Синоптики рассказали о погоде в регионах России

В Гидрометцентре России рассказали о том, какая погода ожидает российские регионы в ближайшие дни. В европейской части страны температурный режим будет соответствовать показателям середины календарной осени, в то время как в Якутии ожидается уже -33 градуса. Прогноз на ближайшие дни публикует "Российская газета".

— В ближайшие сутки в центральных областях днём будет плюсовая температура — +2…+7, а ночью до -2 градусов. При этом сохранится погода с переменной облачностью, практически без осадков, — рассказала газете Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России.

Климатическая зима и минусовые значения на градусниках ожидаются в европейской части России только после 10 ноября.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в ближайшие дни небольшой дождь и туман с температурой от 6 до 11 градусов тепла. В Мурманской области на дорогах гололедица, потому что по ночам температура будет уже минусовой.

На юге России погоду формирует мощный антициклон. В Ростовской и Волгоградской областях днём около +8 градусов, в Краснодарском крае — 9-14 градусов тепла. В Крыму до +16 градусов, а на побережье Чёрного моря, в Туапсе и Сочи, +22 градуса.

На Урале мокрый снег, ветер и небольшой плюс. Почти во всех регионах Сибири ожидается метель, снежные заносы на дорогах. На Дальнем Востоке также сильный ветер и осадки, за исключением Хабаровского и Приморского краёв, где днём без осадков, а в разных районах от +5 до +10 градусов.

Якутия оказалась самым холодным регионом страны, на севере республики по ночам температура будет опускаться до -33 градусов. Также холодно ожидается и в Эвенкии в Красноярском крае, но там морозы скоро ослабнут, а в Якутии сохранятся морозы до -14 градусов.