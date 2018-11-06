"Роскосмос" планирует изучать Луну с помощью роботов-аватаров

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"Роскосмос" планирует изучать Луну с помощью роботов-аватаров

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Фото: © flickr.com/Nigel Howe

Россия планирует создать на поверхности Луны долгосрочную базу и изучать спутник Земли с помощью роботов. Об этом РИА "Новости" рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

— Речь идёт именно о создании долгосрочной базы — естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны, — отметил Рогозин.

Ранее Рогозин заявлял, что проект лунной базы может стать международным и в нём, в частности, могут принять участие США. Также о планах построить базу на Луне сообщали на Украине.

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